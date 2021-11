Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in occasione dell’evento “Race the Curve”. Il presidente ha parlato del rinnovo di Lorenzo insigne: “Stiamo parlando e deciderà cosa fare. Se se ne vorrà andare alla fine di questa stagione non farò polemiche, come fatto con nessuno. Se vuole rimanere, invece, sarà accolto a braccia aperte”