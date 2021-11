SSC Napoli – Alle 13:00 il Napoli Primavera sfiderà il Sassuolo: i convocati

Il Napoli ha comunicato, tramite i propri mezzi ufficiali, i convocati di Mister Frustalupi per la partita di oggi tra Napoli Primavera e Sassuolo. Gli azzurrini vogliono continuare il proprio periodo positivo e dare una svolta anche alle partite in casa. Di seguito il comunicato: “Il Napoli Primavera affronterà domani il Sassuolo per la ottava giornata del campionato Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola Caravita alle ore 13. I convocati di Frustalupi: Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Marco, De Pasquale, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pinto, Pontillo, Saco, Spavone, Spedalieri, Toure”.