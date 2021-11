Empoli-Genoa, le formazioni ufficiali. Le scelte degli allenatori

Stasera alle 20:45 andrà in scena l’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Si sfideranno Empoli e Genoa. Sono state diramate le formazioni ufficiali. Per quanto riguarda i toscani, Di Francesco giocherà al fianco di Pinamonti. Ballardini sceglie Caicedo, alla sua prima da titolare in maglia rossoblù.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Bandinelli, Stulac, Haas; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Genoa (3-5-1-1): Sirigu; Masiello, Vazquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Galdames; Caicedo. Allenatore: Ballardini.