Tuttosport – Osimhen vuole tornare in campo, aspetta l’ok del dottor Canonico

Victor Osimhen ha saltato la scorsa partita con la Salernitana, per un infortunio rimediato in allenamento. Il giovane nigeriano vuole tornare in campo il prima possibile per continuare a dare il meglio per la sua squadra. Le sue prestazioni in questa prima parte di stagione sono state molto positive, diventando un giocatore fondamentale per il gioco del Napoli.

Il calciatore non sarà disponibile per il match di Europa League contro il Legia Varsavia, atteso domani alla Pepsi Arena (ore 18.45).

Stando a quanto riportato da Tuttosport il giocatore è a lavoro per recuperare il prima possibile ed essere già disponibile per la prossima partita di campionato contro il Verona in programma domenica 7 novembre (ore 18). La decisione finale per il suo ritorno in campo spetta però al dottor Canonico. Nei prossimi giorni il medico valuterà le sue condizioni e deciderà se l’attaccante potrà tornare a disposizione di mister Spalletti.