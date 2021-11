Il Mattino – Infortunio Osimhen: rimane in dubbio per il Verona

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante nigeriano potrebbe non recuperare in vista della sfida di campionato contro l’Hellas Verona (domenica, ore 18:00).Il fastidio al polpaccio è rientrato, ma le sue condizioni sono da valutare.

Spetterà allo staff medico partenopeo capire se varrebbe la pena rischiarlo per la 12esima giornata di Serie A. In dubbio anche la convocazione in Nazionale con la Nigeria.