Locatelli: ” Siamo uomini forti e stasera è arrivata una grande reazione”.

Manuel Locatelli, uno dei protagonisti della vittoria della Juventus in Champions League contro lo Zenit, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“In queste partite ed in questi momenti dobbiamo essere uomini forti, c’è stata la reazione degli uomini. Ci stiamo unendo tantissimo, questo è solo un bene: dobbiamo continuare così. Abbiamo giocato veramente bene, dobbiamo continuare su questa linea e continuare così dando tutto come stasera. In campionato dobbiamo dare qualcosa in più, è inaccettabile che la Juve sia in questa posizione di classifica. Tutti si devono sacrificare, quando giochi con dei giocatori forti è tutto più facile”.