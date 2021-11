Cassano: “Avranno pochissimi bassi e sarà in lotta fino alla fine”

Antonio Cassano è tornato a parlare del Napoli alla Bobo Tv, e del vero leader che ha in squadra:

“Il Napoli non è tra le prime 2-3 rose del campionato, sulla carta è inferiore come rosa a Inter e Juventus, ha grandi giocatori ma c’è il lavoro di Spalletti che la porta ad essere la più forte. Quello che molti incompetenti non capiscono. E’ una squadra che gestisce la gara, decide quando attaccare, quando fare possesso, con Osimhen che scatta sempre per allungare la difesa e nello spazio che si crea tra le linee far giocare Elmas, Zielinski o Insigne.

Arriveranno anche momenti più difficili, ma con quel leader in panchina che è Spalletti avranno pochissimi bassi e sarà in lotta fino alla fine”.