Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, parlando anche della situazione stadio e dei tifosi. Le sue parole:

“Ho sentito De Laurentiis e ci siamo confrontati sulle necessità della società. Il tema stadio ha una sua complessità, vorremmo creare un tavolo di lavoro congiunto per esaminare le problematiche. Per noi è importante il ritorno dei tifosi, ma non facciamo deroghe sulla legalità. Una soluzione si troverà”.