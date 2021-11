Europa League – La SSC Napoli lancia un messaggio ai tifosi presenti a Varsavia: i dettagli

Ad appena due giorni dalla importantissima sfida di Europa League, la SSC Napoli ha appena pubblicato un messaggio sui social per tutti i tifosi azzurri presenti a Varsavia. A differenza di quelli del Legia infatti, i supporters partenopei hanno avuto l’occasione di prendere parte alla trasferta europea. I tifosi polacchi non sono effettivamente così tranquilli ed è per questo che la società azzurra ha messo in guardia tutti i tifosi. Poco fa infatti è stato pubblicato un messaggio sui social che vi proponiamo qui di seguito:

Legia-Napoli, 592 tifosi azzurri ci sosterranno anche in Polonia. Con passione e con rispetto nei confronti degli avversari invitiamo i tifosi presenti a Varsavia a incitare la squadra rispettando sempre gli avversari sia all’esterno che all’interno dello stadio. pic.twitter.com/r9V6m3Q47N — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 2, 2021