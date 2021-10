Victor Osimhen salterà la trasferta di Salerno a causa di un piccolo fastidio al polpaccio destro e per questo motivo al suo posto dovrà esserci uno tra Dries Mertens e Andrea Petagna. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, invece, non dovrebbero esserci dubbi e il posto al centro dell’attacco sarà occupato dal belga, alla ricerca del gol che lo consacrerebbe come miglior marcatore in Serie A della storia del Napoli.