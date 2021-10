FOCUS – Salernitana-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo Stadio Arechi di Salerno andrà in scena alle ore 18.00 il match valido per l’11esima giornata di Serie A fra Salernitana e Napoli. una partita mai banale, è il derby, una rivalità che trova le sue origini nei campionati minori, e ora anche nella massima serie. Da una parte gli azzurri, vittoriosi contro il Bologna hanno ampliato la loro striscia di vittorie e comandano ancora la testa della classifica con il Milan alle calcagna. D’altro canto la nuova Salernitana di Colantuono viene dall’ultima vittoria in trasferta con il Venezia, e ora in casa è tempo di ritrovare punti ed entusiasmo per rialzare la testa dal fondo della classifica. Ad arbitrare il match sarà il signor Michael Fabbri, con lui anche Banti e Alassio al VAR, gli assistenti saranno Tegoni, Vecchi, Pezzuto.

Precedenti:

Quello in programma sarà il 23° derby campano tra Salernitana e Napoli fra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio sorride alla squadra azzurra che vanta 9 vittorie, a fronte dei 3 successi granata e di 10 pareggi.

Le sole 3 vittorie ottenute dalla Salernitana nei 22 precedenti col Napoli sono arrivate tutte in casa. In generale, il bilancio dei match giocati a Salerno è di 3 successi granata, 2 azzurre e 6 pareggi. Il Napoli è una delle 6 squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in Serie A: 2 pareggi nei due derby campani giocati finora, nella stagione 1947/48.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

Salernitana, 4-3-3: Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy, Ribery.

Napoli, 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.