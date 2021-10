Marelli: “Var a chiamata? Sono favorevole. Non ci sarebbero gravi perdite di tempo”

Luca Marelli, ex arbitro, intervistato da Il Corriere Dello Sport, ha risposto a proposito possibilità di utilizzare il Var a chiamata, come avviene in altri sport: “Il Var dev’essere al servizio del calcio, quindi anche delle società e non soltanto degli arbitri. Sono favorevole dal primo momento, per me è la naturale evoluzione della tecnologia. Sono un grande appassionato di sport americani e anche oltreoceano c’è stata questa trafila: prima la tecnologia a disposizione degli arbitri, poi la possibilità per gli allenatori di chiamare il challenge. Perdita di tempo? Nel football americano i challenge possibili sono 4, ma possono diventare 6 se il primo va a buon fine. In realtà non succede mai che si utilizzino tutti. Posso citare anche un altro esempio: ai recenti Mondiali di futsal, su 208 possibilità di interventi ce ne sono stati 60. Quindi meno di un terzo. È eccessivo pensare che col challenge ci possa essere una notevole perdita di tempo”.