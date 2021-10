Brambati: “Sbagliato sostituire Ronaldo con Kean”

A TMW Radio Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’operato della società Juventus e di Massimiliano Allegri: “Mi astengo da scelte di uomini. C’era un’occasione più unica che rara. Dopo Allegri c’era Conte libero. Io avrei preso Conte a occhi chiuso. Allegri paga la sua presunzione dei nove Scudetti, ha pensato di avere un grande merito lui. Quando ti autocelebri rischi di fare degli errori, che sono stati Sarri e Pirlo. Conte avrebbe iniziato un lavoro di ricostruzione. Allegri, dopo due anni di disastri, sta facendo una fatica enorme. Sono state lasciate delle macerie. La mentalità te la dà un allenatore che sa come si cresce e si vince. Bisogna dire che nei due anni precedenti la Juventus aveva Ronaldo, che ti faceva trenta gol l’anno. la cavolata non è stata solo quella di perdere Ronaldo, ma anche spendere 38 milioni per Kean quando Raiola fino a una settimana prima lo andava ad offrire in prestito gratuito. Non ti sei fatta un piano B. Ed Allegri non c’entra nulla.