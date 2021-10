Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha ricevuto primi sondaggi dal Genoa. L’ex allenatore della Juventus oggi è nel mirino della nuova proprietà del Grifone in caso di esonero per Ballardini nei prossimi giorni, visto un inizio di campionato deludente. L’altro nome in lista è Rino Gattuso, più complicato.