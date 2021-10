Corriere dello Sport – Napoli, Domenichini si gode la sua serata e avverte: “Si può crescere ancora”

Il Corriere dello Sport, parlando della vittoria del Napoli per 3-0 ai danni del Bologna, commenta anche la serata dello storico vice di Spalletti, Marco Domenichini.

“Siamo una squadra che ha qualità, non so dirvi se è la più forte, ma abbiamo grandi ambizioni e siamo appena alla decima giornata” dice Domenichini al termine della partita. Il quotidiano commenta: “La serata di Marco Domenichini è sfarzosa, un inno alla bellezza: 3-0 e manco un attimo di pathos, per godersi da allenatore al posto di Spalletti una vittoria che sa di

investitura e che comprende anche un rigoroso rispetto della cautela”.

Il vice di Spalletti, però, ci tiene a mantenere la calma e trova anche qualche difetto in una vittoria apparentemente perfetta: “Stavolta siamo stati più lenti, un po’ macchinosi, ma c’ è tempo e possibilità di migliorare. C’ è da lavorare e c’ è da pensare subito alla difficile trasferta di Salerno. E Luciano, se lo conosco, avrà qualcosa da dire, perché pure nelle partite migliori ci sono situazioni da analizzare per crescere ancora”.

Infine, il commento al calendario che sembra strizzare l’occhio al Napoli, visto che il Milan sarà impegnato prima contro la Roma in trasferta e poi, dopo la Champions League, affronterà l‘Inter nel derby.