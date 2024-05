Gifuni: “Tante chiacchiere, ma ADL si piegherà. Nessun nuovo stadio”

Gianluca Gifuni è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli e alla società azzurra.

Di seguito le sue parole: “Ieri c’è stata la conferenza stampa fiume del presidente Aurelio De Laurentiis il quale, rispondendo alle domande dei giornalisti presente, he ha parlato di vari argomenti: dal prossimo allenatore del Napoli al direttore sportivo, passando per la questione stadio”.

Poi Gifuni ha continuato: “Come abbiamo sempre detto il centro sportivo lo farà a Napoli, mentre lo stadio non lo farà mai. Nonostante le tante chiacchiere, si piega alla ricostruzione del ‘Diego Armando Maradona’, all’ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta. Come immaginavamo, il nuovo stadio non lo farà in nessuna parte del mondo. Una cosa importante, però, l’ha detta: vuole un centro sportivo dove le mamme potranno accompagnare tranquillamente i figli”.