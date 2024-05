Panchina Napoli, l’indiscrezione di Cucci: “ADL ha già preso l’allenatore”

Italo Cucci è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlare della situazione del club azzurro ormai al termine della stagione.

Ecco le sue parole: “Secondo me l’allenatore l’ha già preso, De Laurentiis non sta a sentire nessuno e credo che stia già lavorando sul mercato avendo già indicazioni da parte del nuovo allenatore perché siamo già a maggio, un tempo a marzo si era già deciso tutto il mercato”.

Poi Cucci ha continuato: “Onestamente di questi tempi scegliere un buon allenatore per il Napoli non è semplice. Pioli secondo me potrebbe lavorare bene ma Gasperini sarebbe il migliore in assoluto ma potrebbe restare a Bergamo perché è ben voluto e si trova bene con tutta la famiglia. Con il clima che c’è a Napoli andrebbe bene Pioli che è una persona dotata di un certo humor che potrebbe trovarsi benissimo a chiacchierare con il presidente”.