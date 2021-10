Il fattore sorprendente di questo Napoli e, per certi versi, inedito è la sicurezza che questa squadra dimostra in campo, superando quella volubilità e quella capacità di non saper sopportare la pressione che, per tanti anni, hanno bloccato questa squadra a “un passo da qualcosa”.

Infatti, questo Napoli non soffre di nessuna sindrome e fa come le grandi squadre: va avanti per la sua strada, pensa solo a sé e non agli altri, non si lascia influenzare dai risultati delle altre( come il Milan).

Alla fine, questa squadra sta dimostrando di essere matura e di avere delle certezze, che il Milan non ha: non è vero che le due squadre hanno le stesse certezze, perché il Napoli sta dimostrando di essere una squadra meno volubile e meno emozionale rispetto ai rossoneri.

Fonte: Il Mattino.