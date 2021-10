Torna la rubrica di “Riflettori Puntati”, che, quest’oggi, si concentra sull’avversario odierno degli azzurri, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, nel posticipo della decima giornata di campionato.

La squadra felsinea ha, da poco, cambiato fisionomia di gioco e Mihajlovic sta cercando di tamponare l’emorragia dei troppi goal presi dai rossoblu con un 3-4-2-1, in cui sembrano aver perso il posto gli esterni offensivi, come Orsolini e Skov Olsen.

Ma, restando sempre sull’attacco, Musa Barrow sembra aver scalato gerarchie con questo nuovo modulo, che gli permette di giocare vicino alla porta e in una posizione più congeniale a lui, che nasce seconda punta.

Oggi il gambiano farà la prima punta, date le assenze di Arnautovic e Soriano, e molto probabilmente dovrà tornare a fare quel ruolo di fluidificante, ma anche di punta che attacca lo spazio, ruolo che gli aveva assegnato anche Gasperini all’Atalanta.

Adesso dovrà essere bravo lui a mettere in difficoltà la squadra di Spalletti e la difesa granitica del Napoli, spinto dal resto della squadra che vorrà vincere anche per le assenze.

Infatti, Mihajlovic si presenta al Maradona con molte defezioni, ma il suo credo non cambia: il tecnico serbo non metterà mai dei pullman davanti alla porta, per cui ci sarà sicuramente in campo un Bologna pronto a fare la partita e a giocarsi le proprie chances ripartendo dal primo quarto d’ora in cui la squadra felsinea ha chiuso il Milan nella propria metà campo.