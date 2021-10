KKN – Lorenzo Insigne potrebbe non essere in campo dal primo minuto

Lorenzo Insigne potrebbe non partire da titolare. Sono queste le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a far riposare il capitano del Napoli e di non schierarlo, quindi, dal primo minuto.

Questa sera contro il Bologna al suo posto dovrebbe esserci Eljif Elmas che per la prima volta sarà titolare ricoprendo la posizione di esterno sinistro. Questa scelta permetterebbe al calciatore di Frattamaggiore di recuperare energie in vista del prossimo match di domenica contro la Salernitana. Nulla però è ancora deciso.