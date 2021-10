Ulivieri: “Le interviste agli arbitri non porterebbero a nulla. Vi spiego”

Renzo Ulivieri, allenatore e presidente AIAC, è stato ospite nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli. L’allenatore si è espresso in merito alla questione delle espulsioni per gli allenatori. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Espulsioni degli allenatori? Credo che gli arbitri abbiano ragione, e lo dico anche se sono uno degli allenatori più espulsi di sempre! le interviste agli arbitri nel post gara non porterebbero a nulla. Non farebbero altro che dire che confermare la loro decisione perché in campo hanno avuto una determinata impressione. Anche se ammettessero il loro errore, non cambierebbe nulla perché l’espulsione resta“.