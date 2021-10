Pagelle MN – Un Napoli straripante batte il Bologna e riagguanta il Milan in vetta alla classifica

Napoli dominante questa sera contro il Bologna. I felsinei non hanno mai dato la sensazione di impensierire i partenopei che hanno dato l’impressione di non faticare nemmeno troppo per far male ai rossoblù.

Ospina 6: Impalpabile non per demeriti suoi ma per grandi meriti della difesa azzurra che non ha concesso nemmeno un tiro agli attaccanti rossoblu.

Di Lorenzo 6,5: il terzino domina sulla fascia ed ogni volta che tenta la sovrapposizione manda in tilt la retroguardia di Sinisa Mihajlovic.

Koulibaly 6,5: Altra grande prestazione del centrale senegalese. Il bologna si avvicine raramente dalle sue parti ma lui è sempre attento quando richiesto. La diga comandata dall’ex Genk tiene botta, gli azzurri così portano a casa l’ennesimo clean sheet.

Rrahmani 6,5: nuova colonna portante dello scacchiere azzurro, sempre pulito nelle chiusure e non commette nessuna sbavatura.

Mario Rui 7: la miglior partita di questa stagione per il terzino portoghese che domina sulla fascia sinistra ed è superlativo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Spina nel fianco( Ghoulam s.v)

Anguissa 7: strapotere fisico impressionante per il camerunense che sfiora anche il gol con una fucilata dal limite che si stampa sulla traversa. (Demme 6: Mette altri minuti nelle gambe ed entra come al solito con grande determinazione! Sarà molto utile nelle gare in cui mancherà Anguissa, l’italo tedesco lo sa e fa di tutto per cercare di conquistare Spalletti).

F.Ruiz 8: Merita la palma di migliore in campo. Tutti i palloni passavano dai suoi piedi fatati. In fase di costruzione non ha sbagliato nulla e poi caccia dal cilindro la perla di giornata con un gol dritto nel sette.

Lozano 5,5: l’unica nota negativa della serata partenopea. Sbaglia alcuni tocchi banali per lui e non sembra mai entrare nella partita. Da rivedere.(Politano 6: entra già quando il Bologna sembra essersi arreso ma comunque garantisce spinta sulla fascia di destra)

Elmas 6: il macedone sotto la guida di Spalletti è cresciuto e con la partita di oggi dà continuità alle sue prestazioni sempre solide. (Mertens 6: entra come se volesse spaccare tutto, ci mette cuore e grinta e a fine partita viene omaggiato dai suoi tifosi)

Insigne 7,5: glaciale dal dischetto per ben due volte. Questa volta le gambe non tremano e con la sua doppietta il Napoli ha potuto controllare e gestire la partita.(Zielinski 6: dà qualità anche se sembra essere ancora lontano dalla forma migliore)

Osimhen 6,5: il nigeriano lotta e si sbatte su ogni pallone anche se viene ingabbiato bene da Medel. Unica nota negativa la discussione su Insigne al momento del secondo rigore per gli azzurri.

Spalletti 7: il mister ha preparato bene la partita e ha fatto il giusto turnover per permettere al Napoli di portare a casa la partita

Domenichini 7: Il secondo del tecnico non fa rimpiangere Spalletti a bordocampo con urla di incoraggiamento e dettami tattici degni di Spalletti.