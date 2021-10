Rrahmani: “Koulibaly è tra i migliori al mondo, ma tutta la squadra ci aiuta a difendere. Sullo scudetto…”

Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna. Le sue parole: “Abbiamo fatto un grande lavoro oggi, concentrati sempre e interpretato bene la partita. Dobbiamo sempre entrare bene con la testa senza pensare agli altri. Per difendere inizia tutto dall’attacco, tutta la squadra è importante per difendere e poi per noi diventa tutto più facile. Koulibaly è tra i migliori al mondo e sono orgoglioso di giocare con lui. Non ho mai avuti dubbi su di me, sapevo cosa potevo fare e che giocatore sono. Dopo 6 mesi fuori sono entrato e non è stato facile, le ultime 15 partite della scorsa stagione abbiamo fatto molto bene. Scudetto? E’ presto perchè sono passate solo 10 partite, dobbiamo giocarle tutte. Ora sarà ancora più difficile perchè tutti conoscono la nostra forza”.