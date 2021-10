Bologna, Dominguez: “Per me i due rigori non c’erano, ma non parlo degli errori arbitrali”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il centrocampista del Bologna Nico Dominguez ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Per me non c’erano i rigori ma preferisco non parlarne, dobbiamo guardare avanti e non possiamo fare niente su questo. Vogliamo portare sempre la vittoria a casa, abbiamo giocato contro una grande squadra, è stato difficile ma guardiamo avanti. Abbiamo difeso alto senza concedere molto ma eravamo comunque molto bassi per ripartire, abbiamo giocato bene con la palla ma non abbiamo trovato profondità”.