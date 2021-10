Il Mattino – Dall’errore con l’Udinese nell’era Gattuso a titolare fisso con Spalletti, con Rrahmani la difesa è solidissima!

Spalletti sta incidendo sempre di più sui giocatori, infatti uno di quelli che sta sfruttando di più la presenza del tecnico per crescere e migliorarsi e senza dubbio Rrahmani, che sta trovando una continuità incredibile. La coppia con Koulibaly sfiora la perfezione, con loro in campo, il Napoli in campionato ha subìto un solo gol, quello a Firenze di Martinez Quarta.

Ma anche lì Amir ha saputo farsi perdonare con la rete che è valsa poi rimonta e vittoria. Difensore e goleador: è già a quota due gol stagionali, a dimostrazione del fatto che rispetto allo scorso anno sembra essere anche più sicuri dei suoi mezzi.