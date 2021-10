Il Napoli ha pubblicato la lista dei convocati sui propri canali social.

Nessuna sorpresa fondamentale tra le fila di mister Spalletti, che potrebbe reinserire gradualmente anche Stanislav Lobotka in maniera graduale come è stato già fatto con il ritorno in campo di Diego Demme. Lo slovacco ha recuperato e potrebbe essere una pedina da lanciare in campo per qualche minuto nel finale, aspetto equivalente anche per Faouzi Ghoulam. Di sotto troverete la lista completa.