Repubblica – Spalletti dà fiducia a Lozano, il messicano vuole il gol a tutti i costi

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle possibili scelte di Luciano Spalletti, per il match di questa sera contro il Bologna. Secondo il quotidiano rispetto alla trasferta di Roma ci sarà qualche cambio di formazione. Uno di questi potrebbe riguardare Hirving Lozano, che dovrebbe prendere il posto di Matteo Politano. Il messicano finora si è espresso a corrente alternata e Spalletti ha bisogno della sua efficacia offensiva. Il Chucky sarà anche motivato, in quanto vuole il primo gol in casa della stagione, dopo i due segnati in trasferta contro l’Udinese e la Fiorentina.