Il 30 ottobre Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni ma purtroppo lo scorso 25 novembre, el Pibe de Oro ci ha lasciati all’improvviso.

Per ricordare ciò che era stato Diego per Napoli e per i napoletani ci sarà Una mostra “nella “sua” città attraverso le

immagini più belle della nuova serie “Maradona: Sogno Benedetto”, in uscita domani su Prime Video. La mostra è aperta al pubblico sino al 9 novembre presso la galleria Garibaldi all’ interno della stazione di Napoli Centrale.