Repubblica – Sconfitta della Juventus era nell’aria: non è la solita squadra di Max

La Juventus è crollata in casa con il Sassuolo.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, i bianconeri avevano dimostrato qualche lacuna già contro l’Inter nel Derby D’Italia della domenica precedente. Troppo poco per essere la solita Juventus che tutti si aspetterebbero, dopo il ritorno di Max Allegri che ha vinto cinque scudetti sulla panchina torinese: l’inizio è tra i peggiori in assoluto, con ben 13 punti di distacco dall’attuale prima in classifica ovvero il Milan; stessa sorte che potrebbe dividere i bianconeri dagli azzurri se dovesse arrivare il successo del Napoli sul Bologna.