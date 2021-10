Agostinelli: “Per il Napoli non sarà una sfida facile, Mihajlovic cercherà di fermare Osimhen”

Andrea Agostinelli, allenatore, è stato ospite dei microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”. L’allenatore ha detto la sua circa l’imminente sfida di serie A Napoli-Bologna.

Questo quanto dichiarato: “Contro le squadre allenate da Mihajlovic non è mai facile. Pensiamo alla sfida contro la Lazio, con i biancocelesti che sono stati presi a pallonate. Ci sono alcuni calciatori in grado di fare la differenza come Orsolini e Barrow soprattutto se lasciati a campo aperto.

Mihajlovic probabilmente giocherà con una sorta di libero che chiuderà la profondità per cercare di fermare Osimhen. Ma sono convinto del fatto che nel bene e nel male decide sempre e solo il Napoli il suo destino