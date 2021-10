Napoli, senti Garics: “Conosco l’ambiente, meglio non esaltarsi”

L’ex difensore di Napoli e Bologna Garics, si è soffermato sull’ottimo lavoro svolto dagli azzurri sotto la guida di mister Spalletti. Questo l’intervento di Garics durante “Marte Sport Live”:

“Il Milan ha sempre i riflettori puntati e gode di qualche attenzione in più, ma conosco bene la piazza napoletana e forse esaltarsi non è la cosa migliore. In passato la squadra è andata molto vicino a traguardi importanti ma alla fine non è stato raggiunto , l’obiettivo, anche se quest’anno noto molta serenità nello spogliatoio. Diciamo che con la giusta calma si può fare bene perchè si rischia di diventare presuntuosi nel lungo periodo”