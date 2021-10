Fabio Capello, ex allenatore, ha commentato la corsa per lo scudetto ai microfoni di Sky Calcio Club. Queste le sue parole: “Il campionato è lungo ed è presto per fare il nome di una favorita. Quella di Napoli e Milan al momento non è considerabile una fuga decisiva. Sono tante le squadre che possono rientrare nella lotta scudetto e dare fastidio. Per me l’Inter è in corsa più che mai per il tricolore, anche se al momento il Napoli è la squadra più pericolosa”