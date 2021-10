Programmazione decima giornata: dove poter vedere Napoli-Bologna

In seguito al pari a reti bianche dell’Olimpico contro la Roma, è già tempo per il Napoli di pensare al prossimo turno e alla sfida al Bologna di Sinisa Mihajlovic in programma per giovedì 28 alle ore 20:45 al Maradona. Il match sarà visibile sia su DAZN che su SKY:

Spezia-Genoa: martedì 26 ottobre ore 18:30 DAZN/SKY

Venezia-Salernitana: martedì 26 ottobre ore 18:30 DAZN

Milan-Torino: martedì 26 ottobre ore 20:45 DAZN

Juventus-Sassuolo: mercoledì 27 ottobre ore 18:30 DAZN

Sampdoria-Atalanta: mercoledì 27 ottobre ore 18:30 DAZN

Udinese-Verona: mercoledì 27 ottobre ore 18:30 DAZN

Cagliari-Roma: mercoledì 27 ottobre ore 20:45 DAZN

Empoli-Inter: mercoledì 27 ottobre ore 20:45 DAZN/SKY

Lazio-Fiorentina: mercoledì 27 ottobre ore 20:45 DAZN

Napoli-Bologna: giovedì 28 ottobre ore 20:45 DAZN/SKY