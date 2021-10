Non decolla la vendita dei biglietti della sfida tra Napoli e Bologna, in programma giovedì sera al Maradona: tramite il sito ufficiale di vendita TicketOne.it risulta in esaurimento soltanto la Curva B superiore con alta disponibilità per tutti gli altri settori dell’impianto.

Di seguito i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00