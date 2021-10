All’uscita delle formazioni non si può fare a meno di notare che l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha escluso ben cinque giocatori dopo la disfatta in Norvegia. Guarderanno la partita dalla tribuna: Borja Majoral, Kumbulla, Reynolds, Diawara e Villar. Ognuno di loro si è reso protagonista in negativo del giovedì europeo amaro per la Roma dello Special One.