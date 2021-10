Giuntoli: “Non pensiamo a Gennaio, siamo già forti. Su Osimhen..”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara tra gli azzurri e la Roma allo Stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A. Queste le sue parole:

“Abbiamo tante sensazione positive perchè sappiamo di aver fatto tutto bene, dallo staff all’allenatore ai calciatori. Sappiamo di essere forti, ma sappiamo anche di affrontare una grande Roma. Gennaio? In questo momento non ci pensiamo, vogliamo che tornino Mertens e Demme alla grande e contiamo di avere una grande rosa per sopperire alle assenze di quelle quattro cinque partite per la Coppa D’Africa. Osimhen è un calciatore su cui abbiamo puntato e si sta rivelando forte come pensavamo”.