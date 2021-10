Roma-Napoli: probabili formazioni, dove vederle e le statistiche

Per tanti è il Derby del Sole. Per molti altri, è una partita che può decidere una stagione. Il Napoli, l’unica squadra a punteggio pieno con 8 vittorie su 8 gare giocate, andrà a Roma a sfidare i giallorossi allenati da José Mourinho, reduce dalla figuraccia del 6 a 1 in Norvegia e a 15 punti.

E pensare che a inizio anno, proprio la squadra di Capitan Pellegrini era tra le più accreditate allo Scudetto e il Napoli, invece, era molto su con le quote. Oggi, situazione completamente ribaltata con i bookmaker come 22bet che hanno rivisto le quote.

Ma, ora, andiamo a vedere tutto di questa sfida.

Dove vedere Roma-Napoli

Roma-Napoli è valida per la nona giornata di serie A 2021/22 e si giocherà domenica 24 ottobre 2021 alle 18.00. La gara sarà trasmessa, per la telecronaca in italiana, soltanto su Dazn, che ha l’esclusiva.

È possibile, però, vederla su diversi device: importante è avere l’app. Infatti, puoi tranquillamente sederti sul divano e vederla dalla smart tv o dalla console, oppure su tablet e smartphone.

Si può collegare la propria smart tv anche ad Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Le statistiche di Roma-Napoli

Se sappiamo come ci arrivano Roma e Napoli a questa sfida, andiamo a vedere i precedenti. Sono ben 74 i Roma-Napoli giocati nella storia, con un bilancio favorevole ai giallorossi

Sono 33, infatti, le vittorie della Roma, quattro in meno i pareggi (29) e solo 13 le vittorie degli azzurri. Occhio anche agli allenatori: Mourinho ha affrontato quattro volte il Napoli e il suo score è positivo: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ex allenatore dell’Inter è, inoltre, imbattuto contro Spalletti. Sono sempre quattro le sfide giocate e tre sono state le vittorie del portoghese a fronte di un solo pareggio.

Nel campionato scorso, Roma-Napoli fu giocata il 31 marzo 2021 e vinsero la squadra allenata, all’epoca, da Gattuso per due reti a zero, con doppietta di Mertens. Per trovare l’ultima vittoria giallorossa, bisogna risalire al campionato precedente, prima dello stop forzato legato alla pandemia. Sabato 2 novembre 2019, infatti, fu un goal di Zaniolo e un rigore di Veretout (per il Napoli la rete fu di Milik) a decretare il successo di Fonseca (allenatore della Roma negli ultimi due anni) & company.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Le probabili formazioni di Roma e Napoli non dovrebbero lasciare spazio a sorprese. Entrambi gli allenatori hanno praticamente tutti i titolari a disposizione e, quindi, la formazione, salvo decisioni dell’ultima ora, è quella più aspettata.

In porta per la Roma c’è Rui Patricio, difesa a quattro con Viña, in attesa del ritorno di Spinazzola, a sinistra e Karsdorp a destra, con Mancini e Ibañez centrali. A centrocampo, Veretout – voglioso di riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro la Juventus – e Cristante. In avanti Zaniolo sembra recuperato e, quindi, affiancherà Pellegrini e Mkhitaryan dietro Abraham. Ancora indisponibile Smalling.

Spalletti risponde con Ospina, ormai saldamente titolare, e difesa a quattro con Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, Rrahmani e Koulibaly al centro. I due di centrocampo sono Fabian Ruiz e Anguissa, vero colpo di mercato low cost di De Laurentiis.

I tre dietro Osimhen sono il capitano Insigne a sinistra, Politano a destra e Zielinski al centro. Leggero ballottaggio tra l’ex Inter Politano e Lozano, ma il messicano, essendo partito titolare in Europa League, dovrebbe sedersi in panchina, almeno all’inizio.

Manolas non dovrebbe recuperare quindi è dato indisponibile, insieme a Malcuit e Manolas. Mertens e Demme potrebbero entrare nella ripresa, considerando che sono sulla via del recupero ma non hanno certamente i 90 minuti nelle gambe.

Spalletti e Mourinho partiranno con lo stesso modulo: il 4-2-3-1 che tante fortune ha dato a entrambi i mister nella loro lunga e vincente carriera.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, C. Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Idasiak, Jesus, Zanoli, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna. ARBITRO: Massa di Imperia