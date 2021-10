Assoluto protagonista del Napoli di Luciano Spalletti è Frank Anguissa, il camerunese arrivato questa estate in prestito secco dal Fulham. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attuale mediano del Napoli poteva essere una pedina dello scacchiere di José Mourinho ma, grazie al lavoro sottotraccia del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, Anguissa è oggi un calciatore del Napoli. Incredibile pensare quanto stia fruttando in maniera positiva l’acquisto di questo centrocampista capace di spostare gli equilibri e di rendere perfetta la macchina di Luciano Spalletti.