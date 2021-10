Gianello: “Non ho molto apprezzato l’intervista dell’agente di Meret. Voglio dire una cosa su Ospina”

Matteo Gianello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“A lungo andare l’alternanza tra portieri non fa bene. Quando c’ero a Napoli c’erano i ruoli ben definiti e quando sono stato chiamato in causa mi facevo trovar pronto. Quando Iezzo si fece male i difensori acquisirono sicurezza anche nei miei confronti. L’intervista di Pastorello non mi è piaciuta molto per Meret, anche se doveva tutelare il suo assistito. 10 a pagella per Ospina in nazionale? Un portiere come David ha un’esperienza importante. Spalletti deve guardare bene la squadra ed Ospina è una garanzia sotto tutti gli aspetti. I difensori hanno fiducia in lui ed è difficile tenerlo fuori”.