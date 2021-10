Antinelli: “Roma-Napoli incrocio del destino per Spalletti, azzurri più forti sulla carta”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Alessandro Antinelli che ha parlato della prossima sfida degli azzurri in campionato contro la Roma. Ecco quanto detto:

“Sarà una bellissima partita, forse la più spettacolare di questo turno di Serie A. La Roma non può più sbagliare dal momento che in caso di non vittoria aumenterebbero i punti persi in questo avvio e rimarrebbe distante dai piani alti della classifica. D’altra parte arriva un grande ex come Spalletti, che proprio con i giallorossi fece record di vittorie consecutive e per migliorarsi dovrà sbancare l’Olimpico. Sulla carta l’organico del Napoli è più forte, in panchina c’è della qualità impressionante”.