Adani: “Napoli più forte come prodotto, no come rosa. Quest’anno non ha contro una Juve forte come quei anni di Sarri”

Daniele Adani, ex giocatore e ora commentatore della Rai, analizza così il successo del Napoli sul Torino e le 8 vittorie di fila degli azzurri nella consueta BoboTv:

“Spalletti temeva la partita con il Torino perchè i granata sono una squadra che aggredisce, gioca, spende tante energie. E’ vero che in una partita puoi trovare qualche effettivo che è meno brillante, ma se quello che produci, rispetto a quello che concedi è comunque sufficiente per vincere, vuol dire che meriti la vittoria. Se non sei focalizzato sull’obiettivo, partite del genere non le vinci. La Roma di Garcia nel 2013-2014 fece 10 vittorie di fila e arrivò a 17 punti dalla Juventus, ma quest’anno non c’è una squadra come la Juventus di quei tempi. Il Napoli ne ha vinte 8 e si è dimostrata la più forte come prodotto, non come rosa. Il matrimonio con Spalletti sembrava perfetto già in estate”.