CdS – Napoli-Torino, le pagelle del match: domina su tutti “Air Victor”, male Insigne e non solo!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha stilato le speciali pagelle del match che ha visto il Napoli battere il Torino allo stadio Maradona! Tra gli ospiti sicuramente il più pericoloso è stato Josip Brekalo. L’ex Wolfsburg si è trovato più volte d’avanti alla porta di Ospina ma il portiere colombiano ha sempre saputo mettere una pezza.

Un bel 7 infatti per l’estremo difensore colombiano così come per Di Lorenzo! Il terzino della Nazionale segna ma in fuorigioco, spinge per tutti i 90 minuti e garantisce tanta fisicità anche dal punto di vista difensivo. Il migliore del Napoli però è “Air Victor” Osimhen. L’attaccante nigeriano, con un salto da far invidia ad un cestista di NBA, infila il pallone alle spalle di Milinkovic mandando il pubblico in visibilio: 7,5 per lui e palma di migliore in campo.

Da rivedere le prestazioni di Insigne, Lozano e Politano. Mediocrità per tutti con il primo che ha sbagliato il terzo rigore stagionale e con gli altri due che, a parte qualche buono sprazzo, mai sono stati incisivi durante tutto il corso della gara.