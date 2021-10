Cagliari-Sampdoria finisce 3-1 e Mazzarri riporta i sardi in una zona della classifica più tranquilla. I gol di Joao Pedro al 5′ e al 95′ insieme al gol pazzesco di Caceres portano in trionfo i rossoblu. Il gol di Thorsby non basta ai blucerchiati che riaprendo la partita sul 2-1 rischiano di riprendere la gara negli ultimi minuti.