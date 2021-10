Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna

La Lega ha appena comunicato le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna e di tutte le partite, di domenica, delle ore 15:00. I friulani vengono dal pareggio spettacolare con la Sampdoria mentre i rossoblu dalla vittoria per 3-0 contro la Lazio. Partita fondamentale per entrambe le squadre per distaccarsi, già da adesso, dalla zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic