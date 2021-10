Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Sassuolo

La Lega ha appena comunicato le formazioni ufficiali di Genoa-Sassuolo e di tutte le altre partite delle 15:00. I rossoblu vengono dalla sconfitta con la Salernitana mentre i neroverdi dalla sconfitta casalinga con l’Inter. Il Genoa deve vincere per riscattarsi mentre il Sassuolo per tenere a debita distanza le rivali per la salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali:

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Badelj, Touré, Cambiaso; Rovella; Pandev, Destro.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca.