Spalletti su Koulibaly: “Mette a me e alla squadra una serenità incredibile, gli ho detto come comportarsi con gli stupidi sugli spalti”

Vittima per l’ennesima volta di stupidi ululati razzisti nel corso della sfida con la Fiorentina (al pari di Anguissa, ndr), Kalidou Koulibaly ne esce ancora una volta a testa alta contro gli spiacevoli episodi che lo vedono sfortunato protagonista in oramai troppe trasferte. La reazione del difensore del Napoli si conferma da vero leaderche come raccontato da Luciano Spalletti in conferenza stampa, con il ragazzo che non si sta facendo minimamente turbare dai numerosi episodi spiacevoli nei suoi confronti:

“Come sta Koulibaly dopo gli episodi di Firenze? Sta benissimo, chiosa il tecnico in conderenza, quando lo incontro è bellissimo perché mi fa star meglio e anche il resto della squadra ha la stessa reazione. Trovo giusto che molte persone abbiano condannato quello che è successo, mi sono permesso di dirgli che siccome vogliamo dare seguito a questo sport a questa passione per il calcio, quando ci sono dei comportamenti del genere bisogna prendere un cellulare e fare una foto a queste persone. Così diventa più facile buttarli fuori dallo stadio e non averci più a che fare. Vogliamo diventare tutti altissimi e nerissimi come il vatusso Koulibaly“.