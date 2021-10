Arrigo Sacchi, ex allenatore di calcio, è intervenuto durante il Festival dello sport per rilasciare alcune dichiarazioni in merito al campionato di Serie A e in particolare al Napoli. Di seguito le parole dell’ex allenatore della Nazionale: “Favorita per lo Scudetto? Non si può non nominare la Juventus, anche se ha avuto una partenza delle migliori può sicuramente recuperare, staremo a vedere. Napoli? Attualmente è davanti, però a loro manca la mentalità vincente che devono acquisire”.