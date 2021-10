“Da capitano a capitano, come vede il futuro di Insigne nel Napoli? Per me uno come Insigne deve chiudere la carriera in azzurro. Poi naturalmente ci sono le dinamiche societarie che non conosco. Sarebbe stato opportuno discuterne prima che finisse il campionato passato. Mi auguro che si possa trovare un punto di incontro per il bene di tutti perché Lorenzo è fondamentale in questo Napoli.”

Così Francesco Montervino ha parlato al ‘Roma’ del rinnovo di Lorenzo Insigne.