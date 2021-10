SSC NAPOLI – I biglietti di Napoli-Torino in vendita da domani: i dettagli

La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che i biglietti per Napoli-Torino saranno in vendita da domani. I biglietti potranno essere acquistati dalle 15:00 e la società ha comunicato anche i prezzi: “I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Torino, che si disputerà il 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di martedì 5 ottobre 2021.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente”.