CdS – Il Napoli e Sozza superano l’esame Fiorentina: il voto del direttore di gara!

Partita difficile ed insidiosa per qualsiasi arbitro quelle che si disputano all’Artemio Franchi! Clima piuttosto bollente a Firenze soprattutto se, a sfidare i viola, si presenta il Napoli capolista a punteggio pieno. Ottima direzione da parte di Simone Sozza che si becca un ottimo 6,5 da parte della redazione del Corriere dello Sport. Il giovane direttore di gara si fa sempre trovare vicino all’azione, dettaglio non del tutto scontato quando in campo c’è uno veloce come Victor Osimhen. L’arbitro della sezione di Seregno con sicurezza fischia il rigore ed ammonisce Martinez Quarta. Perfetto il controllo anche sugli sviluppi che hanno portato al goal di Lozano, nessuna irregolarità e Napoli che riacciuffa giustamente il pareggio.

Impeccabile anche la gestione delle ammonizioni! Quando la partita inizia ad incattivirsi Sozza non si fa pregare ed estrae i cartellini giusti, al momento giusto. Un solo errore nel finale con il fallo non fischiato ai danni di Di Lorenzo che culmina poi con l’ammonizione sacrosanta su Demme. Nel complesso prova sicuramente superata come per il Napoli che torna dalla toscana ancora a punteggio pieno!